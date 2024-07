Le monastère de Saint-Hilarion à Gaza classé au patrimoine mondial en péril par l'UNESCO

L'UNESCO a annoncé vendredi l'inscription du complexe de Saint-Hilarion, l'un des plus anciens monastères du Moyen-Orient, sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cette décision fait suite à la demande des autorités palestiniennes et s'explique par les "menaces imminentes" pesant sur le site en raison du conflit actuel à Gaza.

Lazare Eloundou Assomo, directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, a déclaré à l'AFP : "C'est le seul recours pour protéger le site de la destruction dans le contexte actuel", faisant référence à la guerre déclenchée par l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier dans le sud d'Israël.

Le complexe de Saint-Hilarion, datant du IVe siècle, représente un trésor historique et culturel. En décembre dernier, le Comité de l'UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé avait déjà accordé au site une "protection renforcée provisoire", le plus haut niveau d'immunité établi par la Convention de La Haye de 1954. L'UNESCO avait alors exprimé ses inquiétudes quant à l'état de conservation des sites à Gaza, même avant les événements du 7 octobre, citant "le manque de politiques adéquates pour protéger le patrimoine et la culture" dans la région.

Cette inscription sur la liste du patrimoine mondial en péril souligne l'urgence de préserver ce site historique face aux risques liés au conflit. Elle met également en lumière les défis plus larges de la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit. La communauté internationale est ainsi appelée à redoubler d'efforts pour sauvegarder ce "précieux héritage, symbole de l'histoire riche et complexe de la région".