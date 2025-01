Les dirigeants du monde continuent de rencontrer et de prendre des photos avec les chefs de la rébellion en Syrie, préférant ignorer les règlements de comptes brutaux que leurs partisans infligent aux fidèles de l'ancien régime, ainsi que les lois islamiques strictes qu'ils entendent imposer aux citoyens syriens.

Assad Al-Chibani, le ministre des Affaires étrangères du nouveau régime, a été reçu à Riyad par son homologue saoudien Faisal bin Farhan Al Saud, dans le cadre d'un sommet pour la reconstruction de la Syrie. Les ministres des Affaires étrangères des pays arabes et européens y étaient rassemblés, aux côtés de représentants des États-Unis et de l'ONU. Le sommet visait à discuter de la Syrie de l'après Assad et à annoncer la levée des sanctions imposées à l'ancien régime, ceci dans le but de reconstruire le pays.

Au cours du sommet, le nouveau chef de la diplomatie syrienne a eu une conversation bilatérale avec son homologue allemande, qui a annoncé de son côté un soutien financier de son pays au nouveau régime. La conversation entre les deux ministres s'est déroulée sur fond du refus d'Abou Mohammed al-Joulani de lui serrer la main lors de sa visite en Syrie.

Au milieu de tout cela, les nouvelles difficiles des règlements de comptes effectués par le nouveau régime syrien contre des hauts fonctionnaires de l'ancien gouvernement arrêtés, continuent à circuler sur les réseaux sociaux. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a malgré tout estimé que le nouveau gouvernement syrien avait prouvé qu'il n'est pas violent. En parallèle, la chasse à d'autres hauts commandants et acteurs du régime d'Assad continue, et le sujet est revenu au cours de la conversation lors de laquelle Al-Joulani félicitait le nouveau président libanais, Joseph Aoun, pour son élection, alors que de nombreux fidèles de Bachar el-Assad ont trouvé refuge au pays du cèdre.