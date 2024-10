Le Pentagone réaffirme son soutien "inébranlable" à Israël

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd J. Austin III, s'est entretenu mardi avec son homologue israélien, Yoav Gallant, pour discuter des opérations d'Israël au Liban et de la sécurité régionale.

Selon le communiqué des Etats-Unis, les deux hommes ont évoqué le déploiement d'une batterie de défense antimissile THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense), illustrant le soutien "infaillible" des États-Unis à la défense d'Israël. Austin a également encouragé le gouvernement israélien à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation humanitaire désastreuse, saluant la récente augmentation de l'aide humanitaire entrant à Gaza.

Sur le Liban, le secrétaire américain à la Défense a souligné l'importance de protéger les forces de la FINUL et l'armée libanaise. Il a également insisté sur la nécessité de trouver une solution diplomatique pour assurer la sécurité des civils des deux côtés de la frontière. Enfin, réaffirme le commuiqué, Austin a réaffirmé l'engagement "inébranlable, durable et infaillible" des États-Unis envers la sécurité d'Israël. Il a assuré que les États-Unis sont prêts à défendre leur personnel, leurs partenaires et leurs alliés dans la région.