Le Premier ministre du Qatar juge le cessez-le-feu à Gaza incomplet sans "un retrait total" d'Israël

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abderrahmane Al Thani, également ministre des Affaires étrangères, a déclaré lors du Forum de Doha que les négociations visant à mettre fin à la guerre à Gaza étaient entrées dans une phase décisive. Selon lui, l’accord conclu entre les parties n’a pas encore été pleinement appliqué, ce qui freine les efforts internationaux pour stabiliser la situation.

Le Qatar, l’un des principaux médiateurs du conflit aux côtés de l’Égypte et des États-Unis, travaille actuellement à faire avancer les discussions vers une nouvelle étape du cessez-le-feu, essentielle, selon Al Thani, pour « stabiliser la région et permettre la création d’un État palestinien viable ». Il a souligné que la trêve actuelle restait fragile et partielle, en raison des opérations militaires toujours en cours.

Dans son intervention, Al Thani a insisté sur un point central : « une cessation totale des hostilités ne peut être considérée comme atteinte sans un retrait complet d’Israël de Gaza ». Cette position réaffirme la ligne diplomatique du Qatar, qui considère la présence militaire israélienne dans le territoire comme l’obstacle majeur à la fin durable des combats.

Doha joue depuis le début du conflit un rôle de médiation, facilitant notamment les négociations sur les otages, les échanges d'otages et de prisonniers et les mécanismes humanitaires d’urgence. Le Premier ministre qatari a conclu en appelant la communauté internationale à intensifier ses efforts pour parvenir à une solution politique globale, seule garantie, selon lui, d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.