Le président égyptien met en garde contre "un cercle vicieux" d'instabilité régionale

L'Égypte intensifie ses efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit à Gaza, alors que la région est menacée par une escalade des tensions. Le président Abdel Fattah al-Sissi a reçu samedi le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, au Caire, dans le cadre d'une série de rencontres visant à promouvoir un cessez-le-feu.

Lors de cet entretien, al-Sissi a souligné l'urgence de saisir l'opportunité des négociations en cours pour parvenir à un accord qui mettrait fin aux violences. Il a mis en garde contre le "cercle vicieux et dangereux d'instabilité" que la poursuite du conflit fait peser sur la région. De son côté, Séjourné, qui achève une tournée au Proche-Orient, a informé son homologue égyptien des initiatives françaises visant à apaiser les tensions régionales. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, il a appelé toutes les parties à la retenue et à la protection des civils. Ces discussions s'inscrivent dans un contexte de craintes d'une extension du conflit, notamment face à la menace d'une action militaire iranienne contre Israël. L'Égypte, aux côtés des États-Unis et du Qatar, joue un rôle clé de médiateur entre Israël et le Hamas. Les pourparlers pour une trêve, qui se sont conclus vendredi à Doha, devraient reprendre la semaine prochaine au Caire. Une nouvelle proposition américaine est sur la table, mais le Hamas a déjà exprimé son opposition aux "nouvelles conditions" posées par Israël dans ce projet remanié. Malgré ces obstacles, les efforts diplomatiques se poursuivent, avec l'espoir de trouver une issue pacifique à ce conflit qui dure depuis octobre dernier.