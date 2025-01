Le président égyptien refuse le déplacement des Palestiniens vers son pays

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a fermement rejeté toute possibilité de déplacement forcé des Palestiniens vers l'Égypte, selon des propos rapportés par la chaîne "Cairo News".

"Nous ne pouvons pas participer au déplacement et au déracinement du peuple palestinien", a déclaré le chef d'État égyptien, soulignant que cette position est motivée par des considérations de sécurité nationale.

Dans ses déclarations, al-Sissi a précisé que l'Égypte ne peut permettre un tel "exode" en raison de son impact potentiel sur la sécurité nationale du pays. La proposition du président Trump selon laquelle l'Egypte et la Jordanie accueilleraient les Palestiniens déplacés de Gaza a été fermement rejetée par les deux pays et par les Palestiniens. Les critiques affirment que le plan risque d'entraîner un déplacement permanent des Gazaouis et compromet les perspectives d'un État palestinien. La Jordanie, qui accueille déjà une importante population de Palestiniens, a également manifesté son refus catégorique.