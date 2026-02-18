Le président émirati réapparaît aux côtés de Lindsey Graham après des rumeurs sur sa santé

Une rencontre destinée à dissiper les spéculations et à réaffirmer l’engagement diplomatique des Émirats dans un contexte régional tendu.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
Le président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan
Le président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al NahyanAP/Frank Augstein

Le président des Émirats arabes unis, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, est apparu mercredi lors d’une rencontre officielle à Abou Dabi avec le sénateur américain Lindsey Graham, mettant fin aux spéculations sur son état de santé.

Des rumeurs s’étaient propagées après une déclaration, depuis supprimée, du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui avait annoncé reporter une visite prévue aux Émirats en évoquant un « problème de santé » du dirigeant émirati. L’épisode avait alimenté de nombreuses conjectures en ligne, allant jusqu’à une modification temporaire de la page Wikipédia du chef de l’État, affirmant à tort son décès.

https://x.com/i/web/status/2024106885733867937

Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .

Mercredi, des images diffusées par l’agence officielle WAM montrent le président émirati souriant aux côtés de Lindsey Graham au palais Qasr Al Shati. Selon le sénateur républicain, l’entretien a duré une heure et demie et a porté sur les évolutions régionales et les efforts communs pour promouvoir la paix au Moyen-Orient. Sur le réseau X, Graham a dénoncé les « fausses narrations » visant les Émirats et leur dirigeant.

Video poster
JO : le commentaire de la honte : diatribe d'un journaliste suisse contre un sportif israélien

Cette séquence intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Abou Dabi et Riyad, marqué par des critiques accrues sur les réseaux sociaux saoudiens à l’égard des Émirats et de Mohamed bin Zayed.

Le week-end dernier déjà, des photos officielles montraient le président émirati en bonne santé aux côtés de l’émir du Qatar, confirmant sa présence active sur la scène diplomatique régionale.

Cet article a reçu 0 commentaires

Commentaires