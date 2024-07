Le président Massoud Pezeshkian prête serment devant le Parlement

Massoud Pezeshkian, figure "réformatrice" de 69 ans, a été officiellement investi comme neuvième président de la République islamique d'Iran. La cérémonie d'investiture s'est déroulée mardi devant le Parlement iranien, deux jours après la validation de son élection par l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême du pays.

Lors de son serment, retransmis en direct à la télévision nationale, Pezeshkian s'est engagé à défendre la constitution et les valeurs de la République islamique. Le nouveau président, élu le 5 juillet dernier avec 53,6% des voix face à son rival ultraconservateur, succède à Ebrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère en mai.

Parmi ses premières décisions, Pezeshkian a nommé Mohammad Reza Aref, un autre réformateur, au poste de premier vice-président. L'investiture s'est déroulée dans un contexte de tensions régionales accrues, notamment liées au conflit à Gaza. Des représentants de groupes alliés à l'Iran, dont le Hamas et le Hezbollah, étaient présents à la cérémonie, illustrant la position géopolitique complexe de l'Iran dans la région. Pezeshkian a réaffirmé le soutien de l'Iran à la cause palestinienne, tout en exprimant son désir d'améliorer les relations avec les États-Unis et l'Europe. Il a notamment évoqué la possibilité de relancer les négociations sur le programme nucléaire iranien. Cependant, il est important de noter que le rôle du président en Iran reste limité, les décisions majeures étant prises par le guide suprême. Les prochaines semaines seront cruciales pour observer la direction que prendra le nouveau gouvernement de Pezeshkian face aux défis intérieurs et extérieurs auxquels l'Iran est confronté.