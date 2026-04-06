Le président turc Erdogan accuse Israël de "saper tout effort de paix"

Ankara hausse le ton contre Israël tout en réaffirmant sa volonté de jouer un rôle de médiateur, dans un contexte où les initiatives diplomatiques peinent à freiner l’escalade au Moyen-Orient.

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Le président turc Recep Tayyip Erdogan écoute le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'exprimer lors d'une conférence de presse conjointe à Istanbul, en Turquie, le 30 décembre 2025.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan écoute le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'exprimer lors d'une conférence de presse conjointe à Istanbul, en Turquie, le 30 décembre 2025. AP Photo/Khalil Hamra

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a vivement critiqué Israël, l’accusant de « saper tout effort » de paix au Moyen-Orient, dans un contexte de tensions régionales croissantes. À l’issue d’une réunion de son cabinet, le chef de l’État a affirmé vouloir poursuivre des « efforts sincères » en faveur d’une désescalade, tant qu’il subsiste « la moindre chance de faire taire les armes » et d’ouvrir la voie à des négociations.

Cette prise de position s’inscrit dans la ligne diplomatique d’Ankara, qui tente de se positionner comme un acteur de médiation dans les crises régionales, tout en adoptant un discours critique à l’égard d’Israël. Depuis le début de l’escalade actuelle, la Turquie multiplie les appels à un cessez-le-feu et à une solution politique durable, tout en dénonçant les opérations militaires israéliennes.

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Les relations entre Ankara et Jérusalem restent marquées par des tensions récurrentes, malgré des tentatives de normalisation ces dernières années. Recep Tayyip Erdoğan accuse régulièrement Israël de déstabiliser la région, notamment en raison de ses opérations militaires et de sa politique dans les territoires.

Dans le même temps, la Turquie cherche à maintenir un équilibre délicat, en conservant des canaux de dialogue avec plusieurs acteurs du Moyen-Orient, y compris ceux opposés à Israël. 

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