Le prince héritier saoudien accueillera Mahmoud Abbas la semaine prochaine, selon des responsables palestiniens

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s'apprête à rencontrer le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ce dimanche à Riyad. Cette visite, révélée par des sources palestiniennes de haut rang, s'inscrit dans un contexte géopolitique particulièrement tendu, marqué par la guerre à Gaza et les discussions autour d'une possible normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël.

Au cœur de cette rencontre se trouve la nécessité pour les deux dirigeants d'ajuster leurs stratégies face aux incertitudes de la politique américaine. Avec l'élection présidentielle à l'horizon, Abbas et ben Salmane chercheront à anticiper les conséquences d'une éventuelle victoire de Kamala Harris ou d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Cette réflexion commune sur l'avenir des relations avec Washington pourrait influencer significativement la dynamique régionale.

L'élimination récente d'Ismail Haniyeh, chef du Hamas, ajoutera une dimension cruciale aux discussions. Les deux leaders évalueront sans doute l'impact de cet événement sur le conflit en cours à Gaza et ses implications pour l'équilibre des forces dans la région. Par ailleurs, Ramallah nourrit l'espoir de voir l'Arabie saoudite réactiver son aide financière, suspendue depuis 2016. Cette question économique est d'une importance capitale pour l'Autorité palestinienne, qui cherche à renforcer sa position dans un contexte régional en mutation. Bien que temporairement mise en pause, la question d'un accord de normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël planera sur cette rencontre. Le royaume a posé comme condition l'établissement d'un État palestinien, une exigence qui complique les négociations avec le gouvernement israélien actuel. Cette rencontre, qui fait suite à une précédente entrevue il y a deux mois, témoigne de l'intensification de l'engagement saoudien dans la question palestinienne. L'issue de ces discussions pourrait avoir des répercussions significatives sur l'avenir du processus de paix au Moyen-Orient et sur les relations entre les différents acteurs de la région. Alors que le monde observe avec attention l'évolution de la situation, cette rencontre entre Abbas et ben Salmane pourrait bien marquer un tournant dans la diplomatie régionale.