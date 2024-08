Le prince héritier saoudien MBS craint d'être assassiné à cause d'une potentielle normalisation avec Israël (média)

Dans une révélation rapportée par Politico, le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane aurait confié à des législateurs américains en visite qu'il risque l'assassinat en poursuivant un accord de normalisation avec Israël.

Le dirigeant saoudien a évoqué ces menaces pour expliquer pourquoi tout accord doit inclure une voie claire et irréversible vers un futur État palestinien. Lors d'une réunion, il a fait référence à l'ancien leader égyptien Anouar el-Sadate, assassiné en 1981 par des fondamentalistes après avoir conclu un accord de paix avec Israël.

Selon une source proche du dossier, le prince a souligné l'importance cruciale de cette question pour les Saoudiens et l'ensemble du Moyen-Orient, affirmant que son statut de gardien des lieux saints de l'Islam serait menacé s'il ne s'attaquait pas à ce qu'il considère comme "la question de justice la plus pressante dans notre région".

Cependant, les perspectives d'un accord de normalisation israélo-saoudien semblent s'être considérablement réduites ces derniers mois. Des sources du Congrès américain indiquent que la fenêtre d'opportunité s'est pratiquement fermée en juin, en raison de la guerre en cours à Gaza et du peu de temps restant au Sénat pour ratifier la composante bilatérale américano-saoudienne d'un tel accord avant l'élection présidentielle de novembre. De plus, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté à plusieurs reprises l'idée d'un futur État palestinien, rendant tout accord hautement improbable dans le contexte actuel. Ces révélations mettent en lumière les enjeux géopolitiques complexes et les risques personnels associés aux efforts de paix au Moyen-Orient, soulignant les défis considérables qui persistent dans la recherche d'une stabilité régionale.