Le Qatar dément se retirer d'une médiation Israël - Hamas

Majed Al-Ansari, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, a récemment déclaré à l'agence de presse officielle du Qatar que les informations selon lesquelles le Qatar se serait retiré de la médiation concernant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza sont "inexactes". Al-Ansari a souligné que le Qatar avait averti les parties il y a 10 jours, lors des dernières tentatives d'accord, qu'il suspendrait ses efforts de médiation si aucun accord n'était atteint lors de ce cycle de négociations, et reprendrait ces efforts avec ses partenaires lorsque "le sérieux nécessaire serait atteint pour mettre fin à cette guerre barbare et à la souffrance continue des civils face à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza".

Courtesy: MEMRI

Al-Ansari a également indiqué que le Qatar continuera à investir tous les efforts nécessaires pour mettre fin à la guerre et obtenir la libération des otages et des prisonniers. Il a précisé que le Qatar n'acceptera pas que sa médiation serve de prétexte au chantage, notant que "depuis l'échec du premier cessez-le-feu et du premier accord de libération des otages, il y a eu un recul dans les engagements convenus par la médiation qatarie, et la poursuite des négociations a été exploitée pour justifier la continuation de la guerre à des fins politiques étroites".

Al-Ansari a également souligné que les informations concernant le bureau du Hamas à Doha sont "inexactes" et que l'objectif principal de la présence de ce bureau au Qatar est de maintenir un canal de communication entre les parties concernées. Il a ajouté que ce canal de communication entre le Qatar et le Hamas a déjà permis d'obtenir un accord de cessez-le-feu lors des phases précédentes et a contribué à maintenir l'accalmie jusqu'à la libération d'otages en novembre dernier.