Le Shin Bet déjoue un projet d'enlèvement à Jéricho

L'agence de sécurité israélienne Shin Bet a récemment annoncé avoir déjoué un complot terroriste impliquant une cellule basée dans le camp d'Aqabat Jabr en Judée-Samarie. Le plan visait à kidnapper des citoyens israéliens.

Selon les informations fournies par le Shin Bet, les membres de cette cellule avaient creusé un trou dans le sol, destiné à cacher leurs futures victimes. Deux suspects principaux ont été arrêtés : Muhammad Tarik, 19 ans, et Amin Qatash, 20 ans, tous deux résidents d'Aqabat Jabr, près de Jéricho. Un troisième membre présumé de la cellule a été appréhendé par les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne.

L'enquête a révélé que Tarik et Qatash étaient à l'origine de la création de cette cellule. Ils auraient acquis des armes à feu et d'autres équipements militaires, tout en recrutant d'autres individus. Leur objectif ne se limitait pas aux enlèvements ; ils prévoyaient également des attaques par armes à feu et des attentats à l'explosif contre les forces de Tsahal et des civils en Judée-Samarie.

"Il s'est avéré que la cellule avait creusé un trou destiné à cacher les otages. L'ouverture de ce trou était camouflée et située à proximité du domicile d'un des membres de la cellule", a précisé l'agence de sécurité.

Lors de l'opération, le Shin Bet a saisi une mitraillette artisanale, un engin explosif et d'autres équipements militaires. La semaine dernière, les suspects ont été inculpés pour une série de graves infractions à la sécurité, notamment en lien avec leurs projets d'enlèvement. Cette affaire souligne la persistance des menaces sécuritaires en Judée-Samarie et l'importance du travail de renseignement pour prévenir de telles attaques.