Le soutien au Hamas s'effrite à Gaza un an après l'attaque du 7 octobre (Reuters)

Un an après l'attaque du Hamas contre Israël, qui a déclenché une guerre dévastatrice, le soutien à l'organisation s'érode au sein de la population gazaouie, selon un récent sondage et des témoignages recueillis par Reuters. "Malgré toutes les difficultés, notre vie se passait bien. Nous avions des emplois, des maisons et une ville", confie Samira, 52 ans, ancienne enseignante d'arabe, à Reuters. Comme de nombreux Gazaouis, elle s'interroge sur le prix payé pour l'attaque du 7 octobre 2023.

STR (AFP/Archives)

Un sondage publié mi-septembre par le Centre palestinien de recherche sur les politiques (PSR) révèle que 57% des Gazaouis interrogés considèrent désormais que la décision de lancer l'attaque était une erreur, contre seulement 39% qui l'approuvent encore. Khalil Shikaki, directeur du PSR, note : "Pour la première fois, nous voyons plus de Gazaouis souhaitant que l'Autorité palestinienne, et non le Hamas, contrôle Gaza après la guerre."

Malgré ces critiques, le Hamas reste convaincu de la justesse de son action. Sami Abu Zuhri, haut responsable du Hamas, a déclaré à Reuters : "Nous n'avions pas d'autre choix que de lancer cette bataille majeure, quel qu'en soit le coût, car la cause palestinienne était sur le point de s'éteindre face à l'agression croissante et aux crimes israéliens contre notre peuple et nos lieux saints."

L'avenir de Gaza et le rôle que pourrait y jouer le Hamas restent incertains. Ashraf Abouelhoul, rédacteur en chef du journal égyptien Al-Ahram, estime que "la situation à Gaza sera différente et lorsque les gens réaliseront que Gaza est devenue invivable, le soutien au Hamas diminuera". Cependant, la question palestinienne demeure au cœur des préoccupations. Comme le souligne Mahmoud, un habitant de Gaza cité par Reuters : "Le monde entier s'est réveillé le 7 octobre : ils ont réalisé qu'il y avait encore des gens sous occupation ; des gens qui ne s'arrêteront pas avant que l'occupation israélienne ne prenne fin."