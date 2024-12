Les boulangeries de Gaza deviennent des foyers de tension et de violence

Des vidéos émergent de Gaza montrant des femmes masquées, probablement membres des forces de sécurité du Hamas, armées de bâtons pour maintenir l'ordre dans les files d'attente devant les boulangeries. À Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, la situation a tourné au drame avec la mort de deux adolescentes et d'une femme, piétinées alors qu'elles attendaient pour obtenir du pain. L'influenceur gazaoui Hamza al-Masri, qui compte plus de 805 000 abonnés, a vivement critiqué le ministère de l'Économie du Hamas : "S'ils ne peuvent pas gérer des boulangeries, comment peuvent-ils prétendre gérer toute la bande de Gaza ?", s'est-il interrogé, accusant le mouvement de "tirer profit de la situation actuelle dans les boulangeries."

Le marché noir s'est développé autour de ce produit de base : un paquet de pitas initialement vendu 3 shekels atteint désormais 30 à 40 shekels. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a annoncé mercredi l'arrêt des boulangeries opérationnelles à Gaza "en raison d'une grave pénurie d'approvisionnement".

"Le pain est une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles, souvent la seule nourriture accessible. Maintenant, même cet aliment devient hors de portée", a déclaré le PAM, appelant à "un accès sûr et sécurisé pour l'aide humanitaire vitale à Gaza."

Israël rejette ces accusations, affirmant que l'approvisionnement en aide attend d'être collecté et distribué par les organisations internationales. Des sources sécuritaires israéliennes précisent : "Contrairement aux allégations, Israël ne bloque pas l'approvisionnement des boulangeries en farine et carburant. Des coordinations et approvisionnements sont possibles quotidiennement pour tout organisme qui le souhaite. Tout dépend de la motivation de la communauté internationale."