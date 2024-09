"Les civils de la vallée de la Bekaa au Liban ont 2 heures pour quitter les maisons utilisées par le Hezbollah pour stocker des armes" (Tsahal)

Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a lancé un avertissement aux civils de la vallée de la Bekaa au Liban, les appelant à fuir leurs maisons où le Hezbollah aurait stocké des armes.

"Nous nous préparons à frapper des cibles terroristes dans la vallée de la Bekaa dans un avenir proche. Le Hezbollah y stocke des armes stratégiques dans des bâtiments civils, utilisant la population comme bouclier humain et la mettant sciemment en danger," déclare-t-il lors d'une conférence de presse. "J'avertis les résidents libanais des villages de la vallée de la Bekaa. C'est un avertissement spécifique aux habitants de la vallée de la Bekaa. Les résidents qui se trouvent à proximité ou à l'intérieur de bâtiments où sont stockés des missiles et des armes doivent s'en éloigner immédiatement !" dit Hagari. Il affirme que les habitants de la vallée de la Bekaa peuvent "voir l'action que nous menons aujourd'hui dans le sud du Liban". "Le Hezbollah a l'intention de lancer ces armes vers le territoire israélien, et nous ne le permettrons pas," déclare Hagari. Concernant les frappes dans le sud du Liban, qui ont jusqu'à présent visé environ 300 sites utilisés par le Hezbollah, Hagari affirme que "chaque maison" touchée par l'armée de l'air israélienne aujourd'hui était utilisée par le Hezbollah pour stocker des armes. "Les images que l'on voit maintenant dans le sud du Liban sont celles des armes du Hezbollah explosant à l'intérieur des maisons. Dans chaque maison que nous avons frappée, il y avait des roquettes, des drones, des missiles destinés à tuer des civils israéliens," dit-il. Dans un message en arabe adressé aux habitants de la vallée de la Bekaa au Liban, le colonel Avichay Adraee, porte-parole des FDI en langue arabe, déclare que les civils ont deux heures pour partir avant que l'armée ne lance ses frappes aériennes dans la région.