Les dirigeants du Hamas quittent le Qatar pour la Turquie

Plusieurs hauts dirigeants du Hamas résidant hors de la bande de Gaza se trouvent depuis quelques jours en Turquie, selon une révélation de la chaîne publique israélienne Kan 11. Ce déplacement intervient alors que le Qatar a annoncé la semaine dernière à Israël et au Hamas qu'il cessait son rôle de médiateur dans les négociations pour un accord sur les otages. Dans un communiqué, le ministère qatarien des Affaires étrangères a indiqué que Doha reprendrait ses efforts de médiation "lorsque le sérieux nécessaire pour mettre fin à la guerre sera présent".

Selon une source diplomatique, il existe "un refus de négocier un accord de bonne foi, c'est pourquoi les Qataris ne peuvent plus continuer à jouer les médiateurs". La source a ajouté que "le bureau politique du Hamas ne sert plus son objectif", confirmant ainsi le message du Qatar aux dirigeants du Hamas leur signifiant qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans l'émirat.

Une source américaine a également confirmé l'authenticité du message qatarien. Selon elle, après le refus persistant du Hamas d'accepter un accord pour la libération des otages, y compris l'accord partiel discuté lors du sommet de Doha après l'élimination de Sinwar, la direction du Hamas n'a plus sa place au Qatar. "Les dirigeants du Hamas n'ont plus leur place dans la capitale d'un État partenaire des États-Unis", a affirmé la source américaine.

Il n'est pas encore clair si ce transfert des dirigeants du Hamas vers la Turquie est directement lié à l'arrêt de la médiation qatarie et au message transmis à la direction du mouvement, révélé la semaine dernière par Kan, leur signifiant qu'ils n'étaient plus les bienvenus dans l'émirat.