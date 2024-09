Les Émirats arabes unis soutiennent l'Égypte face aux accusations israéliennes

Les tensions diplomatiques s'intensifient au Moyen-Orient suite aux déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou accusant l'Égypte de laxisme dans le contrôle de la frontière avec Gaza. En réaction, les Émirats arabes unis (EAU) ont publié mercredi un communiqué exprimant leur "pleine solidarité" avec l'Égypte.

Dans ce communiqué, le ministère des Affaires étrangères des EAU "condamne fermement et dénonce les déclarations israéliennes offensantes" concernant le passage de Philadelphie, estimant qu'elles "menacent la stabilité et exacerbent la situation dans la région". Les Émirats appellent Israël à "cesser l'escalade et à ne pas prendre de mesures qui aggravent les tensions et l'instabilité dans la région".

Ces réactions font suite aux propos tenus lundi soir par Netanyahou, accusant l'Égypte de ne pas avoir empêché le Hamas de faire passer des armes par la frontière entre Gaza et l'Égypte. Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, proche conseiller de Netanyahou, a renchéri mercredi en critiquant nommément le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, affirmant que Le Caire avait échoué dans les faits à sécuriser la frontière, indépendamment de ses intentions.

Cette escalade verbale risque de compliquer davantage les relations déjà tendues entre Israël et ses voisins, dans un contexte régional marqué par le conflit à Gaza.