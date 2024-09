"Les Émirats ne participeront pas à 'l'après-guerre' à Gaza sans la création d'un État palestinien" (ministre)

Le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, Abdullah ben Zayed, a exprimé la position de son pays concernant l'avenir de Gaza.

"Les Émirats arabes unis ne sont pas prêts à soutenir le 'jour d'après' à Gaza sans l'établissement d'un État palestinien", a-t-il affirmé dans un message publié sur la plateforme X. Cette prise de position ferme souligne l'importance que les Émirats accordent à la création d'un État palestinien comme condition préalable à toute implication dans la reconstruction et la gestion future de Gaza. Ce n'est pas la première fois que le haut diplomate émirati fixe des lignes rouges concernant l'engagement potentiel de son pays dans la bande de Gaza. En mai dernier, ben Zayed avait déjà rejeté fermement une suggestion du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou selon laquelle Abu Dhabi pourrait aider à l'administration civile de Gaza après la guerre. "Les Émirats arabes unis soulignent que le Premier ministre israélien n'a aucune capacité légale pour prendre cette décision, et l'État refuse d'être entraîné dans tout plan visant à fournir une couverture à la présence israélienne dans la bande de Gaza", avait-il alors déclaré. Cette position des Émirats arabes unis intervient dans un contexte régional tendu, marqué par le conflit en cours à Gaza et les débats sur l'avenir de la région. Alors que la communauté internationale cherche des solutions pour stabiliser la région après le conflit actuel, la position des Émirats arabes unis pourrait influencer les discussions et les stratégies futures, en plaçant la création d'un État palestinien au cœur des négociations pour l'avenir de Gaza.