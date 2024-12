Les États-Unis avertissent qu'une attaque israélienne ou des sanctions supplémentaires rapprocheraient l'Iran de l'arme nucléaire

Selon une évaluation du renseignement américain publiée jeudi, si l'Iran est attaqué par Israël ou si des sanctions occidentales supplémentaires lui sont imposées, Téhéran est susceptible de prendre des mesures qui le rapprocheront du seuil nucléaire. Le rapport indique également que le régime des mollahs tente déjà d'atteindre une situation qui "la positionnera mieux pour la construction d'armes nucléaires, si elle choisit de le faire".

Le rapport indique que depuis le mois de juillet, l'Iran continue d'augmenter ses stocks d'uranium enrichi adapté à la production d'armes nucléaires, parallèlement à la production et à la mise en service d'un nombre croissant de centrifugeuses avancées. Le rapport indique également que si l'Iran est attaqué, Téhéran envisagerait "d'installer ou d'activer des centrifugeuses plus avancées, ou d'augmenter encore ses stocks d'uranium enrichi, d'enrichir de l'uranium jusqu'à 90% ou de menacer de se retirer du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires".

IRIB via AP, File

De plus, le rapport précise que les stocks d'uranium enrichi existants en Iran excèdent largement ce dont le pays a besoin pour des fins civiles. On estime que Téhéran pourrait construire "plus de 12 armes nucléaires si son stock total d'uranium est encore plus enrichi".

L'évaluation du renseignement américain avertit également que des responsables iraniens ont exprimé leur volonté de "discuter publiquement de l'utilité des armes nucléaires". "Téhéran a l'infrastructure et l'expérience pour enrichir rapidement de l'uranium dans plusieurs installations souterraines, les dirigeants iraniens reconnaissent que cela renforce la crédibilité des menaces de développer des armes nucléaires", précise le rapport.