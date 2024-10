Les États-Unis cherchent à affaiblir le Hezbollah pour sortir le Liban de l'impasse

L'administration Biden tente de profiter des récentes frappes israéliennes contre le Hezbollah pour réduire l'influence politique de l'organisation terroriste chiite au Liban. Selon le Wall Street Journal, Washington presse des pays arabes, dont le Qatar, l'Égypte et l'Arabie saoudite, de coopérer à cette initiative. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a sollicité le soutien de ces pays pour l'élection d'un nouveau président libanais, alors que le pays est plongé dans une crise politique prolongée.

L'émissaire spécial de Biden pour la région, Amos Hochstein, a déclaré aux responsables arabes que l'affaiblissement du Hezbollah représente une opportunité de sortir de l'impasse politique à Beyrouth. Cette démarche marque un changement d'approche de l'administration Biden, qui appelait récemment à un cessez-le-feu immédiat. Cependant, certains pays de la région craignent qu'imposer un candidat à la présidence ne ravive les tensions internes au Liban.

L'Arabie saoudite soutient l'initiative américaine, mais le Qatar et l'Égypte émettent des réserves. Des sources au Caire et à Doha ont qualifié le plan américain de "irréaliste et même dangereux", avertissant que le Hezbollah doit être inclus dans tout accord politique.

Le succès de cette initiative dépend également de figures clés libanaises, comme le Premier ministre Najib Mikati et le président du Parlement Nabih Berri. Ces derniers ont exprimé leur soutien à l'élection d'un nouveau président, tout en saluant le Hezbollah pour sa "lutte contre les forces israéliennes". Le vice-chef du Hezbollah, Naim Qassem, a rejeté les appels à un nouvel accord politique tant que la guerre avec Israël se poursuit, sans pour autant exclure un cessez-le-feu.

En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé un message aux Libanais : "Libérez votre pays du Hezbollah pour que cette guerre puisse prendre fin. Libérez-vous du Hezbollah pour que votre pays puisse à nouveau prospérer."