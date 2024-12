Les États-Unis et Israël pourraient coordonner une frappe contre l'Iran

Selon des informations exclusives obtenues par i24NEWS, Israël et les États-Unis discutent activement de cette option, qui a été largement abordée lors de la récente rencontre avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale américain.

Les succès militaires israéliens en Syrie ces derniers jours ont créé une nouvelle donne stratégique. Des sources sécuritaires indiquent que l'espace aérien régional est désormais plus dégagé, offrant à Israël des options opérationnelles élargies. Parallèlement, les médias français rapportent que l'Iran a accepté un contrôle renforcé sur son installation nucléaire de Fordo, signe possible d'une position plus vulnérable.

Le Wall Street Journal révèle que le président élu Donald Trump envisage sérieusement une action contre le programme nucléaire iranien, en étroite coordination avec Israël. Selon le journal, Trump et ses conseillers étudient soit une frappe préventive américaine, soit un soutien actif à une opération israélienne contre les installations de Natanz, Fordo et Ispahan, avec une possible participation directe à certaines missions. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé hier un message significatif au peuple iranien, énumérant les succès israéliens face à l'axe iranien en déliquescence et les dizaines de milliards perdus par Téhéran. "Le jour viendra où l'Iran sera libre - et je suis convaincu que cela arrivera bien plus tôt que ce que les gens pensent", a-t-il déclaré. Un haut responsable sécuritaire israélien estime que l'Iran se trouve dans sa position la plus fragile historiquement. L'axe de la résistance s'est largement désintégré, et au sein même de l'Iran, la population se sent trahie. Les analystes notent que les Iraniens craignent une attaque israélienne, interprétant le cessez-le-feu au Liban comme une manœuvre pour libérer des ressources en vue d'une opération. Toutefois, les sources soulignent qu'Israël n'envisage pas d'action contre le programme nucléaire iranien sans une coopération étroite avec les États-Unis, soulignant l'importance d'une coordination stratégique entre les deux alliés dans ce dossier sensible.