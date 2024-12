Les États-Unis imputent la chute d'Alep à la dépendance d'Assad envers la Russie et l'Iran

Les États-Unis ont attribué samedi la perte de contrôle d'Alep par Bachar al-Assad à sa dépendance vis-à-vis de la Russie et de l'Iran. "La dépendance envers la Russie et l'Iran", ainsi que le refus d'avancer dans le processus de paix défini par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2015, "ont créé les conditions qui se déroulent actuellement", a déclaré Sean Savett, porte-parole du Conseil national de sécurité américain. L'armée syrienne a reconnu que des dizaines de ses soldats ont été tués lors d'une attaque majeure menée par les rebelles du Hayat Tahrir al-Sham (HTS), qui ont pris le contrôle d'une grande partie d'Alep. "Les militants ont attaqué en grand nombre et depuis plusieurs directions", a indiqué le commandement militaire syrien, précisant avoir dû "effectuer une opération de redéploiement visant à renforcer les lignes de défense".

Le ministère russe de la Défense a annoncé que son aviation avait mené des frappes en soutien à l'armée syrienne. Le conflit, qui a fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes depuis 2011, connaît ainsi un regain d'intensité alors que la région est secouée par les guerres à Gaza et au Liban.

"Je suis un fils d'Alep, et j'en ai été déplacé il y a huit ans, en 2016. Dieu merci, nous venons de revenir. C'est un sentiment indescriptible", a déclaré Ali Jumaa, un combattant rebelle, dans des images filmées à l'intérieur de la ville.

Les rebelles ont également pris le contrôle de l'aéroport d'Alep et de la ville de Maraat al Numan dans la province d'Idlib. Mustafa Abdul Jaber, un commandant de la brigade rebelle Jaish al-Izza, a expliqué que l'avancée rapide des rebelles a été facilitée par le manque de soutien des forces pro-iraniennes au gouvernement dans la province d'Alep.

Les ministres des Affaires étrangères russe et turc se sont entretenus par téléphone, exprimant leur "sérieuse préoccupation face au développement dangereux de la situation" et convenant de la nécessité de coordonner leurs actions pour stabiliser la situation dans le pays.