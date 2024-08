Les familles endeuillées israéliennes interpellent Blinken : "Soutenez Israël dans sa lutte contre le terrorisme"

À l'occasion de la visite du Secrétaire d'État américain Antony Blinken en Israël, les familles endeuillées du Forum de la Bravoure ont adressé une lettre poignante, appelant à un soutien sans faille dans la lutte contre le Hamas.

Dans leur missive, ces familles, dont les proches sont tombés durant l'opération "Épées de Fer", exhortent Blinken à ne pas entraver les efforts militaires israéliens. Elles soulignent que ce combat dépasse le cadre israélien, s'inscrivant dans une lutte globale contre le terrorisme islamique qui menace l'ensemble du monde occidental.

"Nos chers disparus se sont battus avec courage pour libérer les otages, permettre le retour des résidents du sud et du nord, et assurer la victoire d'Israël. Une victoire qui aura un impact bien au-delà de nos frontières", affirment-elles. Les familles expriment leur inquiétude face à ce qu'elles perçoivent comme une pression américaine pour un cessez-le-feu prématuré. Elles mettent en garde contre les manœuvres du Hamas : "Le Hamas cherche à arrêter la guerre pour poursuivre ses activités terroristes. L'administration américaine ne doit pas tomber dans ce piège." Leur appel est clair : "Nous vous demandons, à vous et à l'administration américaine, de soutenir Israël et de nous donner la légitimité de continuer à combattre le terrorisme jusqu'à son éradication totale. Transférez la pression sur le Hamas jusqu'à sa reddition."

Cette démarche s'inscrit dans un contexte plus large d'opposition des familles endeuillées à toute négociation jugée prématurée avec le Hamas. La semaine dernière, le Forum avait déjà adressé un message similaire à la délégation israélienne partie négocier au Qatar. Leur position est ferme : tant que le Hamas dictera les conditions, Israël ne doit pas céder et doit maintenir la pression militaire. Les familles s'engagent à "faire barrage à tout accord irresponsable".