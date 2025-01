Les Houthis du Yémen affirment qu'ils ne cibleront que les navires liés à Israël durant la trêve à Gaza

Les rebelles Houthis du Yémen ont annoncé qu'ils ne cibleront que les navires liés à Israël durant la trêve à Gaza, selon les déclarations d'un responsable du mouvement à l'AFP.

"Nous avons informé les compagnies maritimes internationales que les opérations militaires se concentreront uniquement sur les navires liés à l'entité israélienne, jusqu'à l'achèvement des étapes de l'accord de Gaza", a précisé un responsable du Centre de coordination des affaires humanitaires (HOCC), organisme houthi basé à Sanaa. Depuis novembre 2023, ces rebelles soutenus par l'Iran, qui contrôlent une grande partie du Yémen dont la capitale Sanaa, mènent des attaques contre des navires qu'ils considèrent liés à Israël, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces actions, revendiquées comme un soutien aux Palestiniens dans le contexte de la guerre à Gaza, ont perturbé le trafic maritime dans une zone cruciale pour le commerce mondial. Face à ces attaques, les États-Unis ont mis en place une coalition navale multinationale et, avec l'aide britannique, ont mené des frappes contre des positions rebelles au Yémen. Le responsable yéménite, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a ajouté que les attaques "contre les navires liés à Israël cesseront lorsque toutes les étapes de l'accord entre l'entité ennemie sioniste et les factions de la résistance palestinienne seront mises en œuvre".