Les Houthis menacent d'attaquer les forces navales américaines en mer Rouge

Les rebelles houthis au Yémen surveillent de près les déplacements de la marine américaine en mer Rouge et se préparent à une possible escalade avec les États-Unis et Israël, selon des informations publiées ce mercredi par le quotidien Al-Akhbar, proche de l’axe pro-iranien.

D’après le journal, le récent redéploiement du porte-avions américain USS Gerald Ford, accompagné de deux destroyers, a renforcé les anticipations d’un affrontement naval imminent du côté des Houthis. L’organisation Ansarallah considère en effet la présence militaire américaine dans la région comme une menace directe pour ses opérations.

Une source proche du mouvement a averti que cette « démonstration de force » ne resterait pas sans réponse, évoquant la possibilité d’attaques contre des navires américains, notamment par des tirs de missiles.

Dans ce contexte, le chef du mouvement, Abdel Malek al-Houthi, a pris la parole mardi soir, affirmant que toute escalade entraînerait une riposte équivalente. Il a également insisté sur la nécessité d’une coordination entre les différents acteurs de « l’axe de la résistance » face à ce qu’il qualifie de stratégie américano-israélienne dans la région.

« Sanaa ne restera pas neutre », a-t-il déclaré, réaffirmant le soutien de son mouvement à l’Iran et à ses alliés. Selon lui, le conflit en cours s’inscrit dans une confrontation plus large visant « la nation islamique » et la République islamique d’Iran.