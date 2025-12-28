Les Houthis menacent de viser toute présence israélienne au Somaliland

Le mouvement terroriste des Houthis a lancé une mise en garde explicite à l’encontre d’Israël, affirmant que toute présence israélienne au Somaliland serait considérée comme une « cible militaire ». Cette déclaration intervient après l’annonce par Israël de la reconnaissance officielle de ce territoire séparatiste de la Corne de l’Afrique.

Dans un communiqué, le chef des Houthis, Abdulmalik al-Houthi, a dénoncé ce qu’il qualifie de « position hostile », estimant qu’une implantation israélienne au Somaliland constituerait une agression contre la Somalie, le Yémen et, plus largement, contre la sécurité régionale. Selon lui, cette reconnaissance menacerait l’équilibre stratégique en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, une zone cruciale pour le commerce maritime international.

Le Somaliland, qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991 sans jamais obtenir de reconnaissance internationale formelle, occupe une position géostratégique majeure à l’entrée sud de la mer Rouge. La décision israélienne de reconnaître ce territoire marque un tournant diplomatique notable, susceptible de redessiner certains équilibres régionaux.

Soutenus par l’Iran, les Houthis multiplient depuis novembre 2023 les attaques contre Israël et contre la navigation commerciale en mer Rouge, affirmant agir en solidarité avec le Hamas après les massacres du 7 octobre. Israël a, à plusieurs reprises, frappé des cibles houthies en représailles.