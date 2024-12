Les Juifs de Damas épargnés par les bouleversements en Syrie

La minuscule communauté juive de Damas n'a pas été prise pour cible lors du renversement du régime Assad par les groupes rebelles la semaine dernière, a déclaré samedi à Kan l'un de ses membres. Celui-ci a affirmé que le premier jour suivant la prise de pouvoir, des bouleversements importants ont eu lieu dans la ville, dont des vols de voitures et des cambriolages. Malgré tout cela, la communauté juive n'a pas été touchée, a-t-il assuré.

"Je suis ici à Damas et personne n'est entré dans les propriétés juives et les synagogues", a déclaré la source. Selon lui, les juifs de Damas n'ont pas peur du nouveau gouvernement malgré leur orientation islamiste. "Ces derniers jours, je marchais dans la rue et l'un des rebelles m'a dit bonjour. Tout se passe comme d'habitude. En fait, c'est peut-être mieux qu'avant", a-t-il dit.

Mohammed AL-RIFAI / AFP

L'homme n'a toutefois pas exprimé d'antipathie à l'égard du régime d'Assad, déclarant à Kan que les Juifs étaient "satisfaits par les deux" régimes. Il s'est par ailleurs dit optimiste quant à la possibilité que le nouveau gouvernement s'engage sur la voie de la paix avec Israël.

Alors qu'il y avait environ 100 000 Juifs en Syrie à la fin du 19e siècle, selon le Congrès juif mondial, il n'y en aurait plus que quatre, selon certains estimations. Avant 1947, les Juifs syriens se composaient de trois communautés distinctes : Les Juifs kurdophones, les Juifs d'Alep et les Juifs orientaux de Damas.

Lorsque la Syrie a obtenu son indépendance de la France en 1944, il a été interdit aux Juifs du pays d'enseigner l'hébreu ou le judaïsme dans les écoles et d'immigrer en Palestine. En 2020, près de la moitié des sites juifs de Syrie ont été détruits, selon un rapport de la Fondation pour le patrimoine juif.