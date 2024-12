Les milices pro-iraniennes en Irak décident de suspendre leurs opérations contre Israël

Les milices pro-iraniennes en Irak ont décidé de suspendre leurs opérations contre Israël. Un haut responsable de la milice "Noujaba" a déclaré dimanche lors d'une interview au journal libanais Al-Akhbar, qu'il existe un accord entre les milices pro-iraniennes en Irak et le Premier ministre irakien, Mohammed Chia al-Soudani, pour arrêter les opérations militaires contre Israël menées en soutien au Hamas et à la bande de Gaza.

La milice "Noujaba" est en réalité une organisation faîtière regroupant environ 40 milices chiites et plusieurs milices de minorités turkmènes, assyriennes et yézidies, comptant environ 150 000 combattants.

IDF Spokesperson

La source du journal libanais affilié au Hezbollah et à "l'axe de la résistance", a ajouté que les milices chiites ont décidé de ne pas intervenir dans la question syrienne et de suivre l'évolution de la situation à distance. Ceci afin d'évaluer l'orientation du président élu des États-Unis, Donald Trump, et sa politique envers le Moyen-Orient, en particulier envers l'Iran.

Parallèlement, Kazem al-Fartousi, porte-parole de la milice pro-iranienne "Brigades Sayyid al-Shuhada", a déclaré que les attaques contre Israël étaient "suspendues mais pas arrêtées". Dans une interview à la chaîne irakienne Dijla, il a indiqué que les tirs vers Israël dépendent de la guerre au Liban, que son organisation avait annoncé à l'avance qu'ils étaient conditionnés à cela, et que si le cessez-le-feu s'effondre, ils reprendront leurs tirs.