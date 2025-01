Les ministres français et allemand des Affaires étrangères en visite historique en Syrie

Les ministres des Affaires étrangères allemand et français, Annalena Baerbock et Jean-Noel Barrot, se rendent aujourd'hui en Syrie pour une visite d'une journée au nom de l'Union européenne. Ils rencontreront Ahmed al-Sharaa, le nouveau dirigeant du régime syrien, a annoncé vendredi le ministère allemand des Affaires étrangères.

"Mon voyage aujourd'hui - avec mon homologue français et au nom de l'UE - est un signal clair aux Syriens : un nouveau départ politique entre l'Europe et la Syrie, entre l'Allemagne et la Syrie, est possible", a déclaré Baerbock avant son départ pour Damas.

Depuis l'éviction d'Assad le 8 décembre, les rebelles islamistes dirigés par le Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de Sharaa ont cherché à rassurer les pays arabes et la communauté internationale sur leur intention de gouverner pour tous les Syriens, sans exporter de révolution islamiste.

La ministre allemande a précisé qu'elle se rendait en Syrie avec "une main tendue" mais aussi des "attentes claires" envers les nouveaux dirigeants. "Nous savons d'où vient idéologiquement le HTS et ce qu'il a fait dans le passé", a-t-elle souligné, tout en reconnaissant "le désir de modération et de compréhension avec d'autres acteurs importants."

Les deux ministres prévoient également de visiter la tristement célèbre prison de Sednaya, près de la capitale, symbole des atrocités commises contre les opposants d'Assad. Depuis la chute du régime, de nombreux envoyés étrangers se sont rendus à Damas pour rencontrer les nouveaux dirigeants du pays.

La France et l'Allemagne avaient déjà envoyé des délégations de niveau inférieur le mois dernier. À son arrivée, Barrot a rencontré des représentants des communautés chrétiennes syriennes, leur assurant l'engagement de la France pour une "Syrie pluraliste avec des droits égaux pour tous, y compris les groupes minoritaires.