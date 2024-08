Les internautes tournent en dérision l'attaque du Hezbollah contre Israël sur les réseaux sociaux

L'opération militaire menée par le Hezbollah contre Israël ce dimanche matin a rapidement fait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux. Alors que l'attaque visait à infliger des dommages significatifs, son impact limité - principalement sur des élevages de volailles dans le nord d'Israël - a déclenché une vague de réactions sarcastiques en ligne.

Sur la plateforme X (anciennement Twitter), des comptes en anglais et en arabe ont rivalisé d'imagination pour tourner en dérision cette offensive manquée. Le compte "Hamas Atrocities", suivi par plus de 80 000 personnes, a partagé un photomontage montrant le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, déguisé en cow-boy chevauchant un coq, avec un détournement du logo KFC en "HFC" (Hezbollah Fried Chicken).

D'autres internautes ont publié des vidéos de petits pétards, ironisant sur la "puissance de feu incroyable" du Hezbollah. Un compte arabophone, apparemment lié à l'opposition syrienne, a même suggéré que le "massacre des poulets" était une stratégie délibérée pour éviter que les ennemis ne disent que l'attaque n'avait "même pas blessé un poulet". L'humour s'est également manifesté à travers des caricatures, comme celle montrant Nasrallah en poulet promettant une "réponse dure qui fera trembler la terre", tandis qu'un autre volatile se plaint : "Tu nous as tués". Le hashtag "#Hezbollah_tueur_de_poulets_et_poussins" a même fait son apparition, accompagnant des images de poulets en tenue militaire. Cette réaction massive sur les réseaux sociaux illustre non seulement l'apparente inefficacité de l'attaque du Hezbollah, mais aussi la capacité des internautes à transformer rapidement des événements géopolitiques sérieux en matière à plaisanterie. Elle souligne également le rôle croissant des médias sociaux dans la perception et la narration des conflits contemporains. Cependant, au-delà de ces moqueries, l'incident rappelle la tension persistante entre Israël et le Hezbollah, et le risque constant d'escalade dans la région.