Les secrets des tunnels du Hamas révélés : Une infrastructure terroriste sophistiquée (média)

Des documents récemment découverts par l'armée israélienne (Tsahal) à Gaza ont levé le voile sur l'ampleur et la sophistication du réseau de tunnels du Hamas. Ces révélations, rapportées par le New York Times, offrent un aperçu inquiétant de la préparation méthodique de l'organisation terroriste pour le combat souterrain.

Parmi les documents saisis figure un manuel datant de 2019, détaillant la formation minutieuse des terroristes du Hamas pour le combat dans les tunnels. Les instructions couvrent divers aspects, de la dissimulation des entrées à la navigation rapide dans ces espaces confinés. "Lors des déplacements dans l'obscurité à l'intérieur du tunnel, le combattant a besoin de lunettes de vision nocturne équipées d'infrarouge," indique le document en arabe, soulignant le niveau de préparation technologique du groupe.

Le manuel ne se contente pas de décrire l'équipement nécessaire, il détaille également des tactiques de combat spécifiques aux tunnels, visant à maximiser les dégâts contre les soldats israéliens. Il préconise l'utilisation d'armes en mode automatique, le tir à hauteur d'épaule pour cibler les "zones létales" du haut du corps, exploitant ainsi l'étroitesse des tunnels pour augmenter l'efficacité des tirs. "Ce type de tir est efficace car le tunnel est étroit, donc les tirs sont dirigés vers les zones létales de la partie supérieure du corps humain," précise le manuel.

Un autre document révèle l'implication directe de Yahya Sinwar, le leader du Hamas, dans le renforcement du réseau de tunnels. Il aurait approuvé l'installation de portes blindées pour protéger les tunnels contre les frappes aériennes et les assauts terrestres. Le projet, d'un coût total de 225 000 dollars, s'est principalement concentré sur le renforcement des tunnels dans le nord de Gaza et à Khan Younès, deux zones qui sont devenues des points chauds du conflit actuel entre Tsahal et le Hamas. La véracité de ces documents a été corroborée par un porte-parole militaire israélien, qui a confirmé au New York Times que les soldats de Tsahal ont trouvé dans les tunnels des détails correspondant aux instructions et informations contenues dans les documents saisis. Ces révélations mettent en lumière les défis complexes auxquels sont confrontées les forces israéliennes dans leur lutte contre le Hamas. Elles soulignent également le niveau de préparation et d'organisation de l'infrastructure terroriste à Gaza, remettant en question l'efficacité des stratégies antérieures visant à démanteler ces réseaux souterrains.

La découverte de ces documents pourrait influencer les tactiques futures de Tsahal dans sa campagne contre le Hamas, tout en soulevant des questions sur la manière dont l'organisation terroriste a pu développer une infrastructure aussi sophistiquée malgré la surveillance internationale. Elle met également en évidence l'importance stratégique que le Hamas accorde à ces tunnels dans sa lutte contre Israël.