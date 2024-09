Les six otages ont été tués parce que Tsahal se trouvait à proximité (Hamas)

Dans une déclaration, le Hamas a laissé entendre qu'il était responsable du meurtre de six otages israéliens, dont les corps ont été récupérés par Tsahal dans un tunnel au sud de Gaza ce week-end.

Hudhaifa Kahlout, porte-parole de l'aile militaire du Hamas, connu sous le nom de guerre d'Abu Obeida, a déclaré que de nouvelles instructions avaient été données aux gardiens des otages suite à l'opération de sauvetage réussie par Israël à Nuseirat en juin. "Après l'incident de Nuseirat, de nouvelles instructions ont été émises aux moudjahidines chargés de garder les prisonniers concernant la manière de les traiter si l'armée d'occupation s'approchait de leur lieu de détention," a-t-il affirmé.

Cette déclaration semble confirmer les soupçons d'Israël selon lesquels le Hamas aurait donné l'ordre permanent à ses opérateurs de tuer les otages s'ils pensaient que les forces israéliennes s'approchaient. Les autopsies et les informations de Tsahal indiquent que les six otages - Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lobanov, Carmel Gat et Almog Sarusi - ont été tués quelques jours seulement avant que les troupes ne les trouvent.

Dans un avertissement, Abu Obeida a ajouté : "L'insistance de Netanyahou à libérer les prisonniers par la pression militaire plutôt que par la conclusion d'un accord signifiera qu'ils retourneront à leurs familles dans des cercueils, et leurs familles devront choisir s'ils sont morts ou vivants." Cette menace fait écho à celle prononcée par Abu Obeida au début de la guerre, lorsqu'il avait menacé d'exécuter des otages israéliens et de diffuser des images des meurtres.

Ces développements tragiques soulignent l'urgence de la situation des otages et mettent en lumière les tactiques brutales du Hamas. Ils posent également de sérieuses questions sur la stratégie du gouvernement israélien pour la libération des otages restants et la gestion globale du conflit.