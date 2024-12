Les Syriens célèbrent dans les rues la chute du régime Assad

Au lendemain de la chute historique du régime Assad, les Syriens se sont rassemblés en nombre sur la place des Omeyyades à Damas pour célébrer la fin d'un demi-siècle de règne du clan Assad. Dans toute la ville, les symboles de l'ancien pouvoir ont été pris d'assaut, avec la résidence présidentielle saccagée et le palais partiellement incendié. À travers le pays, des manifestants ont renversé et piétiné les statues du président déchu et de son père Hafez al-Assad, tandis que des exilés affluent de Turquie au poste-frontière de Cilvezogu. Les forces gouvernementales se sont effondrées en dix jours, perdant le contrôle des grandes villes d'Alep, Hama, Deraa et Homs, avant la capitale.

Dans la mosquée historique des Omeyyades, le chef rebelle Abou Mohammad al-Jolani a proclamé : "Cette victoire est un triomphe pour toute la communauté musulmane, la Syrie a été purifiée." Il a toutefois demandé à ses combattants de rester à l'écart des institutions publiques, laissées sous le contrôle du Premier ministre jusqu'à la "passation officielle".

Pendant ce temps, les Casques blancs mènent des opérations de recherche dans la prison de Saydnaya, symbole des pires exactions du régime, située à une trentaine de kilomètres de Damas. L'organisation a déployé "des unités de recherche et de sauvetage, des spécialistes de l'abattage des murs, des équipes chargées d'ouvrir les portes en fer, des unités canines entraînées et des intervenants médicaux" pour fouiller les "cellules souterraines cachées, qui contiendraient des détenus".

Bachar al-Assad, qui a dirigé la Syrie d'une main de fer pendant 24 ans, a fui le pays dimanche face à l'offensive insurgée lancée le 27 novembre. Selon les agences russes, il se trouverait à Moscou avec sa famille, une information que le Kremlin s'est refusé à confirmer.