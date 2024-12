Les trafics de drogue du régime syrien révélés au grand jour

Une importante découverte vient confirmer l'ampleur du trafic de drogue sous le régime Assad. Les combattants ayant participé à la chute du régime syrien ont mis la main sur des milliers de pilules de Captagon (un dérivé du Fentanyl) dans des entrepôts de la ville de Douma, rapporte Reuters. Ces stupéfiants étaient habilement dissimulés dans des meubles, des fruits, des galets décoratifs et des régulateurs de tension. Selon Caroline Rose, directrice de l'institut "New Lines" à New York, le commerce mondial du Captagon est estimé à 10 milliards de dollars. Le régime déchu en tirait un profit annuel d'environ 2,4 milliards de dollars. L'experte, dont l'institut suit toutes les saisies de Captagon et les raids de laboratoires documentés publiquement, estime que le site découvert pourrait être "l'un des plus grands laboratoires jamais trouvés", et probablement "le plus important en Syrie sous contrôle du régime".

Les enquêteurs ont découvert dans l'entrepôt des dizaines de fûts, boîtes et bouteilles de différents produits chimiques provenant de Grande-Bretagne, de Chine, d'Inde, d'Oman, d'Arabie saoudite et du Liban, selon les étiquettes.

L'histoire de ce site est particulièrement révélatrice : l'homme d'affaires syrien Fares al-Tawt a révélé que sa famille était propriétaire de l'usine avant la guerre civile, où elle produisait des chips de marque "Captain Corn". Le site aurait été saisi en 2018 par l'homme d'affaires Amer al-Khiti, proche de Maher al-Assad, frère du président déchu Bachar al-Assad, pour être transformé en laboratoire de drogue.