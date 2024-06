Liban : deux morts dans une frappe menée depuis la mer attribuée à Israël, dans la région de Tyr

Une frappe menée depuis la mer et attribuée à Israël contre un immeuble de trois étages du village de Janata, près de Tyr, à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélienne, a fait deux morts et au moins vingt blessés, ont rapporté jeudi soir les médias libanais. L’immeuble aurait a été complètement détruit. Les médias ont plus tard rapporté qu’une secouriste membre d’une association islamique opérant sous le mouvement Amal était l’une des deux victimes.

Sky News en arabe a signalé un autre décès vendredi matin. Selon diverses informations, la frappe a eu lieu sur un bâtiment loué par le Hezbollah et visait un haut responsable de l’organisation terroriste chiite qui aurait été blessé. La chaîne saoudienne Al-Hadath, a quant à elle affirmé que le bâtiment attaqué avait été évacué avant le bombardement présumé israélien et que les victimes se trouvaient dans un immeuble voisin.

L’armée israélienne n’a pour l’instant fait aucun commentaire sur l’attaque et ses résultats, et n’a pas non plus confirmé qu’elle avait eu lieu. Cette attaque survient après les tirs de plus de 150 roquettes et 30 drones effectués par le Hezbollah jeudi sur le nord d’Israël. L'organisation terroriste a également revendiqué les tirs de missiles antichars lors desquels deux soldats israéliens ont été blessés.