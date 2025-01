Liban : Le commandant de l'armée en passe de devenir président après le retrait du candidat du Hezbollah

Le Parlement libanais se réunit ce jeudi à 11h00 pour une session cruciale qui pourrait mettre fin à dix-huit mois de paralysie politique. Sleiman Frangieh, le candidat proche du Hezbollah et du régime Assad, a annoncé son retrait de la course présidentielle et apporté son soutien au commandant de l'armée libanaise, Joseph Aoun. À la tête de l'armée depuis 2017, Aoun est considéré comme un candidat consensuel idéal dans un contexte de crise profonde. L'armée demeure la seule institution qui conserve la confiance du public après l'effondrement du système bancaire, l'explosion du port de Beyrouth et la corruption endémique des institutions gouvernementales.

"L'armée est aujourd'hui le dernier rempart de l'État libanais", souligne un diplomate occidental sous couvert d'anonymat. Le général Aoun bénéficie d'un large soutien international, notamment des États-Unis, de la France, du Qatar et de l'Arabie saoudite, qui ont tous dépêché des émissaires à Beyrouth pour faciliter son élection.

La clé de son élection repose désormais sur le "duo chiite" (Hezbollah et mouvement Amal) qui n'a pas encore officialisé sa position. Avec leur soutien, Aoun pourrait obtenir plus que les 86 voix nécessaires sur 128 députés dès le premier tour de scrutin.

Le principal obstacle restant est l'opposition farouche du Courant patriotique libre dirigé par Gebran Bassil. Cependant, le rôle actuel d'Aoun dans la mise en œuvre du cessez-le-feu à la frontière israélienne et sa réputation de neutralité politique augmentent ses chances d'obtenir un large soutien.

Une élection au premier tour permettrait d'éviter une modification de la Constitution libanaise, rappelant le précédent de 2008 lorsque le commandant de l'armée de l'époque, Michel Sleiman, avait été élu président.