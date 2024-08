Liban : un leader chrétien appelle au désarmement du Hezbollah pour éviter l'escalade

Samy Gemayel, figure de l'opposition libanaise, a lancé un appel au désarmement du Hezbollah pour prévenir une nouvelle escalade des tensions avec Israël. Dans un message posté sur X (anciennement Twitter), le leader chrétien a souligné la nécessité pour l'État libanais de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national.

https://x.com/i/web/status/1827627569379762474 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Gemayel, qui dirige le parti Kataeb (Phalanges), une formation politique chrétienne fondée par son grand-père, a plaidé pour l'application de la résolution 1559 de l'ONU. Adoptée en 2004, cette résolution exhorte le gouvernement libanais à étendre sa souveraineté sur tout le pays et à désarmer les milices, dont le Hezbollah.

"La résolution 1559 stipule que les armes doivent être exclusivement entre les mains de l'État," a rappelé Gemayel. Il a également critiqué l'escalade des représailles entre Israël et le Hezbollah au cours des dix derniers mois de conflit, qualifiant ironiquement ces échanges de tirs de "réponse à la réponse de la réponse".

"Il est devenu évident qu'aucune des parties n'a l'intention d'étendre la guerre. Il est donc impératif de cesser immédiatement les opérations militaires des deux côtés et d'œuvrer pour un cessez-le-feu... afin d'éviter davantage de destructions et de morts inutiles," a-t-il ajouté. Gemayel a conclu en mettant en garde contre les "discours trompeurs et les prétentions de victoires imaginaires", une allusion probable à l'allocution prévue du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah.