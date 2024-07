LIVE BLOG | Gaza : Tsahal appelle à l'évacuation d'une partie de la zone humanitaire après des tirs de roquettes du Hamas

COGAT : 236 camions d'aide sont entrés dans la bande de Gaza dimanche, 550 attendent encore d'être collectés

L'agence civile israélienne de coordination pour les territoires palestiniens (COGAT) déclare que 236 camions transportant de l'aide humanitaire sont entrés à Gaza dimanche, mais que le contenu de plus de 550 d'entre eux attend toujours d'être collecté par les agences d'aide à Gaza.

IDF Spokesperson

Le COGAT précise que les camions d'aide humanitaire ont été transférés de l'Égypte vers le côté gazaoui du poste frontière de Kerem Shalom, en plus de sept camions-citernes de carburant et de six camions-citernes de gaz de cuisine. « C'est grâce aux organisations humanitaires de l'ONU qui ont déployé un effort collectif pour collecter l'aide qui attendait du côté gazaoui de Kerem Shalom », explique le COGAT. Israël a déclaré qu'il n'y avait pas de limite à la quantité d'aide pouvant entrer à Gaza et que les groupes d'aide internationaux ne parvenaient pas à distribuer correctement l'aide dans la bande de Gaza. Israël a également déclaré que le Hamas s'emparait de l'aide humanitaire et la distribuait, à la fois pour gagner de l'argent et pour préserver son rôle de dirigeant de la bande de Gaza. Les groupes d'aide accusent Israël de limiter l'accès à l'aide et affirment qu'il est de plus en plus dangereux de distribuer l'aide en raison de l'effondrement de l'ordre public dans la bande de Gaza.