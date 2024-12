LIVE BLOG | Syrie : Les rebelles entrent à Damas et annoncent la chute du régime d'Assad

Trump réagit pour la première fois à la situation en Syrie : "Assad est parti, la Russie ne voulait plus le protéger"

Le président élu des États-Unis Donald Trump a commenté la chute du régime Assad dans un message publié sur son réseau social Truth Social. "Assad est parti, il a quitté son pays", a-t-il écrit. "Sa protectrice, la Russie, dirigée par Poutine, n'était plus intéressée à le protéger. La Russie n'avait aucune raison d'être là-bas dès le début. Ils ont perdu tout intérêt en Syrie à cause de l'Ukraine. La Russie et l'Iran sont maintenant en position de faiblesse, l'une à cause de l'Ukraine et d'une mauvaise économie, l'autre à cause d'Israël et de son succès dans les combats".