Mahmoud Abbas prépare sa succession à la tête de l'Autorité palestinienne

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, vient de publier une déclaration constitutionnelle majeure concernant sa succession, comme le rapporte l'agence de presse officielle palestinienne.

Ce document détermine que dans l'éventualité où "le siège du président de l'Autorité palestinienne deviendrait vacant", le président du Conseil national palestinien assumerait temporairement la présidence. Cette période intérimaire serait limitée à 90 jours, délai durant lequel des élections devraient être organisées conformément à la loi électorale palestinienne.

Dans sa déclaration, Abbas justifie cette décision par "la conviction et la reconnaissance de la phase sensible de la question palestinienne", soulignant sa "responsabilité historique et constitutionnelle de protéger le système politique palestinien et la nation". Cette annonce revêt une importance particulière dans le contexte actuel, alors que se pose la question de l'après-Abbas, âgé de 88 ans et au pouvoir depuis 2005. Elle vise à établir un cadre légal clair pour la transition politique et à prévenir tout vide institutionnel.