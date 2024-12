Menaces iraniennes contre le Qatar en cas d'attaque de ses sites nucléaires

Un ancien membre de la délégation iranienne aux négociations sur l'accord nucléaire, Mohammad Marandi, a proféré des menaces explicites contre le Qatar et implicites contre l'armée américaine, en cas d'attaque contre les installations nucléaires de son pays. Bien que son message sur X (ex-Twitter) a été supprimé, plusieurs sites, dont Iran International proche de l'opposition, ont relayé ses propos.

"Un petit problème - la base aérienne américaine d'Al-Udeid se trouve dans le petit Qatar. En cas d'agression, les installations de gaz naturel et les infrastructures du Qatar seront totalement détruites. Il n'y aura donc plus de gaz naturel de Doha ni de Qatar. Et cela ne s'arrêtera pas là", a écrit le responsable iranien.

Ces menaces interviennent dans un contexte particulièrement tendu, alors que plusieurs informations, certains émanant de sources sécuritaires, suggèrent qu'Israël identifie une opportunité opérationnelle pour frapper l'Iran, notamment suite à l'effondrement du régime Assad en Syrie. L'analyste Yossi Yehoshua de la chaîne i24NEWS en hébreu a révélé vendredi que ce sujet a été largement discuté lors de la rencontre avec Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale américain. Selon des sources sécuritaires, cette opportunité découle des succès récents des opérations en Syrie la semaine dernière, qui ont permis de "nettoyer" l'espace aérien régional, offrant ainsi à Israël des options opérationnelles supplémentaires et plus accessibles si une action devait être nécessaire.