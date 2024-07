Mohammed Deif : le "fantôme" du Hamas dans le viseur d'Israël

Mohammed Deif, le mystérieux chef de l'aile militaire du Hamas, a été ce samedi matin la cible d'une frappe israélienne à al-Mawasi, dans la région de Khan Younès. Surnommé "le fantôme" par les services de sécurité israéliens, Deif a survécu à au moins sept tentatives d'assassinat par le passé.

Figure emblématique de la "résistance palestinienne", Deif a rejoint le Hamas dès ses débuts. Arrêté par Israël en 1989, il a passé 16 mois en détention administrative. Durant cette période, il a contribué à la création des Brigades Izz ad-Din al-Qassam, la branche armée du Hamas. Stratège redoutable, Deif est considéré comme le cerveau derrière le réseau de tunnels du Hamas et le développement de sa capacité de lancement de roquettes. Il a survécu à de multiples tentatives d'élimination, dont une en 2002 qui lui a coûté un œil, une jambe et un bras. Malgré son handicap, des renseignements récents suggèrent que Deif est plus mobile qu'on ne le pensait.

Israel Defense Forces

Des images obtenues par l'armée israélienne en décembre dernier montrent qu'il peut marcher et utiliser ses mains, bien qu'il se déplace parfois en fauteuil roulant.

La frappe d'aujourd'hui visait également Rafaa Salameh, le commandant de la brigade de Khan Younès du Hamas. Les services de renseignement israéliens estiment que Deif a été gravement blessé, mais sa mort n'a pas encore été confirmée. Cette opération s'inscrit dans une série d'actions ciblées contre les hauts responsables du Hamas. En mars, Israël a annoncé l'élimination de Marwan Issa, considéré comme le numéro 3 du Hamas à Gaza et adjoint de Deif. L'éventuelle élimination de Mohammed Deif marquerait un tournant majeur dans le conflit en cours, privant le Hamas d'un de ses stratèges les plus expérimentés et insaisissables.