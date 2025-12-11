Mort d’Abu Shabab : les milices anti-Hamas gagnent du terrain à Gaza

La mort de Yasser Abu Shabab, figure centrale de la création de milices anti-Hamas dans la bande de Gaza, a déclenché une nouvelle vague de recrutements au sein de ces groupes opérant depuis les zones contrôlées par Israël. Tué la semaine dernière dans le secteur de Rafah, selon son organisation les Forces Populaires, Abu Shabab aurait trouvé la mort en tentant de régler un conflit familial. Son adjoint, Ghassan al-Duhaini, lui a immédiatement succédé, promettant de « poursuivre la même voie ».

Ces groupes, encore limités mais désormais plus visibles, entendent défier l’autorité du Hamas dans un territoire profondément fragmenté après deux années de guerre. Selon plusieurs sources sécuritaires égyptiennes, leurs effectifs auraient atteint environ 1 000 combattants, dont 400 recrutés depuis le cessez-le-feu d’octobre. La dynamique inquiète plusieurs diplomates, qui redoutent que ces factions n’ajoutent un facteur d’instabilité supplémentaire à Gaza, déjà divisée entre une zone toujours tenue par Israël et des secteurs où Hamas maintient son emprise.

Le Hamas les qualifie de « collaborateurs », affirmant que la mort d’Abu Shabab illustre « le sort inévitable » réservé à ceux qui « trahissent leur peuple ». Certains habitants de Khan Younès ont d’ailleurs célébré sa disparition, signe du rejet persistant de ces milices dans la population.

Al-Duhaini, de son côté, affirme avoir exécuté deux membres du Hamas accusés du meurtre de l’un de ses hommes. Il promet la création d’une « nouvelle Gaza » aux côtés d’autres chefs de factions, qui revendiquent un soutien matériel d’acteurs internationaux non identifiés.

Dans un contexte où le plan américain pour Gaza avance lentement, ces mouvements armés pourraient consolider un risque de partition de facto du territoire. Israël, qui voit en eux une résistance à la « tyrannie du Hamas », maintient pour l’heure sa présence sur une large partie de l’enclave, sans perspective de retrait immédiat.