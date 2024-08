Mort de Haniyeh à Téhéran : le personnel de la maison d'hôtes arrêté (NYT)

Le New York Times révèle que l'Iran a lancé une vaste enquête après l'assassinat d'Ismail Haniyeh à Téhéran et a procédé à l'arrestation de plus d'une vingtaine de personnes, dont des officiers de renseignement de haut rang, des responsables militaires et du personnel d'une maison d'hôtes gérée par l'armée à Téhéran.

Jeudi, des agents de sécurité iraniens ont fait une descente dans le complexe de la maison d'hôtes, appartenant aux Gardiens de la Révolution, où Haniyeh séjournait fréquemment - dans la même chambre - lors de ses visites à Téhéran. Les agents ont placé tout le personnel de la maison d'hôtes en détention, en ont arrêté certains, et ont confisqué tous les appareils électroniques, y compris les téléphones personnels, selon deux sources iraniennes.

Une équipe distincte d'agents a interrogé des hauts responsables militaires et du renseignement chargés de la sécurité de la capitale. Selon les deux Iraniens, certains d'entre eux ont été placés en détention jusqu'à la fin des enquêtes.

Lors de la descente dans le complexe de la maison d'hôtes, les agents de sécurité ont fouillé chaque centimètre, examiné des mois de séquences de caméras de surveillance, ainsi que les listes d'invités. Ils ont également examiné les allées et venues du personnel, qui est soigneusement contrôlé avant l'embauche et recruté parmi les rangs des gardiens ainsi que du Basij, la force paramilitaire de volontaires, ont déclaré les deux responsables iraniens.

L'enquête s'est également concentrée sur les aéroports internationaux et intérieurs de Téhéran, où des agents ont été déployés, examinant des mois de séquences vidéo des salons d'arrivée et de départ et vérifiant les listes de vols, ont déclaré les deux Iraniens. Ils ont affirmé que l'Iran pense que des membres de l'équipe d'assassins du Mossad sont toujours dans le pays et que leur objectif est de les arrêter. Un membre iranien des Gardiens de la Révolution a déclaré qu'il n'était pas au courant de dizaines d'arrestations, mais a affirmé que les protocoles de sécurité ont été complètement révisés ces deux derniers jours pour les hauts responsables. Les détails de sécurité des responsables ont été modifiés, et les équipements électroniques tels que les téléphones portables ont été remplacés. Selon lui, certains hauts responsables ont été déplacés vers d'autres lieux.