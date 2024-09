Nasrallah dénonce un "massacre sans précédent" et promet une riposte du Hezbollah

Dans un discours très attendu, le leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a vivement condamné les récentes attaques attribuées à Israël, qualifiant les explosions de bipeurs et de talkies-walkies de "massacre sans précédent" qui a "violé toutes les lignes rouges".

"En l'espace de deux jours, et en à peine une minute à chaque fois, Israël a tenté de tuer plus de 5 000 personnes", a déclaré Nasrallah, soulignant la gravité de l'attaque. Il a affirmé que de nombreuses victimes étaient des civils, bien que les appareils semblent avoir été principalement distribués aux membres du Hezbollah.

Le chef du groupe terroriste a reconnu que son organisation avait "reçu un coup dur et sévère", mais a promis que le Hezbollah ne s'effondrerait pas. "Nous deviendrons plus forts et nous nous préparerons à affronter pire", a-t-il assuré.

Nasrallah a dénoncé l'utilisation par Israël de "dispositifs civils répandus dans différentes couches de la société", pointant des explosions dans "des hôpitaux, des marchés, sur des routes publiques, dans des maisons". Il a accusé Israël d'agir "sans se soucier des endroits où se trouvaient ces appareils". Le leader du Hezbollah a également remercié le gouvernement libanais et le gouvernement syrien pour leur soutien médical, soulignant l'ampleur de la crise humanitaire provoquée par ces attaques.

Pendant son discours, des avions israéliens auraient survolé Beyrouth à basse altitude pour provoquer un mur du son, une action que Nasrallah a interprétée comme une tentative d'intimidation. Il a accusé Israël de chercher à "stopper le front de soutien libanais" et de tenter de séparer le front libanais de celui de Gaza. Malgré la gravité de la situation, Nasrallah a affirmé que "beaucoup de désastres ont été évités", car de nombreuses blessures étaient légères et certains appareils n'avaient pas encore été distribués ou étaient éteints au moment des explosions. S'adressant directement à Netanyahou, le chef terroriste déclare : "Vous ne réussirez pas à ramener les citoyens du nord chez eux. Faites ce que vous voulez, vous n'y parviendrez pas. La seule solution est d'arrêter l'agression contre les habitants de Gaza. Ni l'escalade militaire, ni les meurtres, ni même la guerre totale ne ramèneront vos colons et vos habitants à la frontière ! Vous le savez".