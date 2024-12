Négociations Israël - Hamas : "trop tôt pour parler de progrès", estime le Qatar

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar, Majed Al-Ansari, a tenu mardi une conférence de presse et a fourni des précisions quant aux informations rapportées sur les progrès des pourparlers entre Israël et le Hamas. Il a également commenté les événements en Syrie et la chute du régime de Bachar el-Assad.

"Je ne veux pas commenter les négociations en cours", a-t-il fait savoir au sujet des pourparlers visant à libérer les otages. "Comme vous le savez, la raison de la suspension (de la médiation qatarie) dans les négociations était le manque de sérieux", a-t-il indiqué, évoquant le retrait momentané de son pays comme intermédiaire.

Qatar Ministry of Foreign Affairs

"Nous constatons maintenant que de nouvelles discussions sont en cours et nous espérons qu'elles mèneront à une nouvelle situation au vu de l'intention des parties d'arriver à une solution", a poursuivi al-Ansari. "Nous sommes toujours ouverts à suivre toute voie qui mènera à un accord et nous ne renonçons pas à la médiation. Je pense qu'il est trop tôt pour parler de progrès particuliers, qui pourraient mener à un accord dans un délai défini, mais les discussions se poursuivent", a-t-il affirmé.

Concernant les événements en Syrie qui secouent le Moyen-Orient depuis quelques jours, il a ajouté : "Quant à l'opportunisme israélien (les opérations militaires de Tsahal en territoire syrien), nous ne l'accepterons pas dans le cadre de la communauté internationale, il y a des lois internationales et il y a des institutions internationales... Il faut respecter l'unité du territoire de la Syrie. Il est inadmissible que chaque partie, y compris l'occupation israélienne, profite de cette occasion pour conquérir les terres d'un autre État souverain".