Négociations sur Gaza : La proposition américaine écarterait deux exigences clés de Netanyahou (média)

Une information non sourcée de la chaîne israélienne Channel 12 révèle des détails sur la "proposition de compromis" américaine visant à faciliter un accord d'échange d'otages contre un cessez-le-feu à Gaza. Cette proposition semble répondre à la plupart des exigences clés d'Israël, mais laisse en suspens deux points cruciaux.

Selon le média, le plan ne prévoit pas de présence israélienne continue le long de la frontière Gaza-Égypte, ni de mécanisme pour empêcher le retour des forces armées du Hamas dans le nord de Gaza. Ces deux points sont considérés comme essentiels par le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Un sommet est prévu au Caire dimanche où Israël et les États-Unis tenteront de trouver un terrain d'entente sur ces questions. L'Égypte et le Qatar ne feront pression sur le Hamas pour accepter l'accord que si ces points sont résolus. Cependant, le Hamas a déjà fait savoir qu'il n'accepterait pas un accord incluant ces demandes israéliennes. La proposition américaine détaille plusieurs aspects de l'accord potentiel, notamment le nombre et l'identité des otages israéliens qui seraient libérés dans la première phase de six semaines, ainsi que l'ordre de leur libération.

Elle prévoit également la libération d'Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, deux civils israéliens détenus à Gaza depuis une décennie. En échange, 47 prisonniers palestiniens, libérés lors de l'accord Shalit en 2011 puis réarrêtés, seraient relâchés.

Les négociateurs israéliens se préparent à des discussions avec Netanyahou avant leur départ pour le Caire. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken est également attendu en Israël dimanche pour des entretiens. Malgré ces avancées, l'accord reste fragile. Les États-Unis, soutenus par le Qatar et l'Égypte, espèrent finaliser l'accord d'ici la fin de la semaine prochaine, mais des défis importants subsistent, notamment concernant la sécurité à long terme de la frontière Gaza-Égypte et le contrôle du nord de Gaza.