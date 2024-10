Netanyahou lance un appel aux Libanais : "Libérez-vous du Hezbollah"

Dans un message adressé aux citoyens libanais, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé à un changement radical au Liban, pointant du doigt le Hezbollah comme la source principale des maux du pays.

Netanyahou a commencé son discours en évoquant avec nostalgie l'époque où le Liban était surnommé "la perle du Moyen-Orient", contrastant cette image avec la situation actuelle qu'il qualifie de "chaos" et de "théâtre de guerre". Il attribue cette déchéance à "une bande de tyrans et de terroristes", faisant clairement allusion au Hezbollah et à son soutien iranien.

Le Premier ministre israélien a accusé l'Iran d'avoir "réellement occupé le Liban", transformant le pays en "un dépôt d'armes et de munitions" au service des intérêts iraniens. Il a souligné l'implication du Hezbollah dans le conflit actuel, citant plus de 8 000 missiles tirés sur Israël depuis octobre dernier. Netanyahou a affirmé qu'Israël a "le droit de se défendre" et "le droit de vaincre", annonçant des succès militaires significatifs contre le Hezbollah, y compris l'élimination présumée de ses principaux dirigeants. Le cœur du message de Netanyahou était un appel direct aux Libanais de toutes confessions à se libérer du Hezbollah. "Vous êtes face à une opportunité que vous n'avez pas eue depuis des décennies", a-t-il déclaré, exhortant les citoyens à "reprendre leur pays" et à le remettre "sur la voie de la paix et de la prospérité".

Le Premier ministre a conclu son message en peignant une vision d'un avenir où les enfants libanais et israéliens pourraient "vivre ensemble dans la paix", à condition que le Liban se libère de l'emprise du Hezbollah. Ce discours intervient dans un contexte de tensions accrues entre Israël et le Hezbollah, alors que le conflit menace de s'étendre au-delà de Gaza. L'appel de Netanyahou aux citoyens libanais souligne la stratégie israélienne visant à isoler le Hezbollah et à encourager une opposition interne au Liban.