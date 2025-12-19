Noël à Gaza : le patriarche latin de Jérusalem en visite auprès de la communauté chrétienne

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, est arrivé vendredi dans la bande de Gaza pour une visite à l’occasion des célébrations de Noël, a annoncé le patriarcat dans un communiqué. Il doit présider dimanche la messe de Noël à l’église de la Sainte-Famille, seule paroisse catholique du territoire palestinien, ravagé par plus d’un an de guerre.

« Cette visite marque le début des célébrations de Noël au sein d’une communauté qui a vécu et continue de vivre des périodes sombres et des temps difficiles », souligne le patriarcat. Dans la bande de Gaza, peuplée d’environ 2,2 millions d’habitants, la communauté chrétienne ne compte plus qu’un millier de personnes, majoritairement orthodoxes. Le patriarcat latin recense pour sa part environ 135 catholiques encore présents sur place.

Dès les premiers jours de la guerre entre Israël et le Hamas, les catholiques de Gaza se sont réfugiés dans l’enceinte de la paroisse de la Sainte-Famille, située dans la ville de Gaza. Une partie des fidèles orthodoxes a également trouvé refuge dans ces bâtiments de l’Église latine, devenus un lieu de protection pour les chrétiens du territoire.

Au cours de son déplacement, Mgr Pizzaballa doit examiner « la situation actuelle de la paroisse, notamment en termes de réponse humanitaire », précise le communiqué.

Lors de sa précédente visite en juillet, le patriarche avait contribué à l’acheminement de 500 tonnes d’aide alimentaire vers Gaza. Ce déplacement avait eu lieu au lendemain d’une frappe israélienne perpétrée par erreur contre l’église de la Sainte-Famille, qui avait fait trois morts.